Попытка выгодно продать автомобиль на одесском авторынке с треском провалилась

На одесском авторынке именуемом «Яма» водитель автомобиля марки «Додж» во время дрифта повредил две стоящих на стоянке машины.

Как рассказали свидетели произошедшей аварии, водитель «Доджа» приехал на рынок с целью продать свое транспортное средство. Когда появился потенциальный покупатель, владелец решил показать, на что способен его железный конь.

В результате в процессе демонстрации водитель не справился с управлением и врезался в стоявший внедорожник марки «Тойота». От удара тяжеловес сдвинулся примерно на 1,5 м и врезался в стоявший рядом с ним седан марки «Тойота».

К счастью, в этом инциденте обошлось без пострадавших — люди, наблюдавшие за дрифтом и последующим за ним ДТП, успели отскочить.

По материалам: 7 канал

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...