Популярная телеведущая показала фото с сыном, сделанное в Одессе

Ведущая популярных ток-шоу Регина Тодоренко, показала новое фото с маленьким сыном Майклом. Фотография была сделана в Одессе.

Певица, ведущая, модель, отметила, что Старый новый год они с малышом отметили в родном городе Регины - в Одессе.

Подписчики заметили, что Майкл очень похож на свою звездную маму.

Известно, что мужу Регины Тодоренко - российскому певцу Владу Топалову - запрещен въезд в Украину.

od-news.com

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