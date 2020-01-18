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Популярная телеведущая показала фото с сыном, сделанное в Одессе

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Телеведущая показала фото с сыном, сделанное в ОдессеВедущая популярных ток-шоу Регина Тодоренко, показала новое фото с маленьким сыном Майклом. Фотография была сделана в Одессе.

Певица, ведущая, модель, отметила, что Старый новый год они с малышом отметили в родном городе Регины - в Одессе.

Подписчики заметили, что Майкл очень похож на свою звездную маму.

Известно, что мужу Регины Тодоренко - российскому певцу Владу Топалову - запрещен въезд в Украину.

Популярная телеведущая показала фото с сыном, сделанное в Одессе

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