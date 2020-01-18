Одесский велопутешественник побывал на самой опасной дороге в мире

Одесский велопутешественник, покоряющий в своем новом путешествии Южную Америку, проезжает Боливию, где находится "Дорога смерти".

Со слов одессита, когда-то данный путь был единственным, ведущим в город Ла Пас. В 2006 году была открыта новая дорога, по которой проходит весь поток автомобильного транспорта. "Дорогу смерти" используют местные жители, а также такие как Руслан - туристы-экстремалы. "Большая часть которых, велосипедисты! Но на самом деле простые туристы, покупающие велосипедный тур" - объясняет он.

Выглядит это следующим образом: туристов усаживают в микроавтобус, на крыше которого находятся велосипеды, поднимаются по дороге до отметки в 3800 м над уровнем моря. Затем туристы садятся на велосипеды и спускаются на них вниз. Их при этом сопровождает гид, проводящий инструктаж и показывающий маршрут. Спускаются до отметки 1200 м над уровнем моря. Протяженность пути 32 километра, которые проходят по грунтовой дороге. Согласно данным Википедии, с 1998 года здесь погибли 18 велосипедистов.

"Смею предположить, что это были летящие на спуске. Я же еду вверх... Почему я решил по ней проехать? Это "дорога смерти" - самая опасная дорога в мире. О ней знают очень многие. Здесь снимали Топгир. В интернете это чуть ли не главная достопримечательность Боливии (да и Южной Америки тоже). Это всё я узнал уже здесь" - написал в своем блоге в соцсети одессит, колесящий по миру на своём велосипеде.

od-news.com

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