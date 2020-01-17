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В центре Одессы устранены провалы грунта, на которые указали местные жители

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В центре Одессы устранены провалы грунта, на которые указали местные жителиВ Одессе сотрудниками коммунального предприятия "Городские дороги" ликвидирован провал грунта в четырех местах в центре города.

Один провал устранен в переулке Некрасова, 6. Как сообщается в пресс-службе департамента городского хозяйства, яма должна была быть засыпана частной организацией. Именно на её балансе находятся коммуникационные сети. Но проблема оставалась открытой в течение месяца. Сотрудникам департамента пришлось действовать в интересах громады.

Кроме того, провалы устранены на Старосенной площади, Екатерининской и Гоголя, 19. Каждый год, как отмечают в департаменте городского хозяйства, различными организациями, на балансе которых находятся коммуникационные сети, ведутся ремонтные работы. И чаще всего, свои же раскопки они не закрывают. В свою очередь это вызывает негодование со стороны местных жителей. С нерадивыми субъектами хозяйствования ведут системную работу сотрудники департамента. Они выполняют комиссионные выезды, обследуют территорию, направляют предписания на закрытие раскопок, осуществляемых в результате ремонта.

Когда предприниматели не реагируют на предписания, тогда приходится к решению проблемы привлекать коммунальные службы, действуя в интересах местных жителей.

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