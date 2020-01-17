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В Одесском Худмузее представлен масштабный арт-проект

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В Одесском худмузее представлен масштабный арт-проектУдивительная выставка "Под знаком сотворения" в настоящее время проходит в Одесском художественном музее в галерее на Ланжероновской, 2.

Это культурное мероприятие в нашем городе проходит в рамках международного проекта заслуженного художника Украины Ольги Котляровой-Прокопенко "Преемственность поколений".

Произведения художников 7 стран украсили стены музея. Участниками выступили мастера из Сербии, Украины, Польши, Румынии, Беларуси, Молодовы, Германии.

Организаторами этой выставки стали Одесская епархия, Совет мира, Белгород-Днестровское румынское национально-культурное общество, Союз маринистов Одессы.

В трех залах размещена разноплановая экспозиция.

На выставку "Под знаком сотворения" можно попасть до конца января 2020 г.

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