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В Одесской области арестован водитель, ставший участником смертельного ДТП

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В Одесской области арестован водитель, ставший участником смертельного ДТПВ Саратском районе был арестован 19-летний житель пгт. Сараты, который стал участником смертельного ДТП, произошедшего в с. Новоселовка (Саратский район) 12 января.

Об этом стало известно из пресс-центра прокуратуры Одесской области.

Следствие показало, что молодой водитель автомобиля BMW, на перекрестке не уступил дорогу "Скорой помощи", ехавшей на вызов. В результате столкновения этих двух машин, водитель скорой помощи погиб.

Что касается второго участника аварии, то он поспешил скрыться с места ДТП. Однако, был обнаружен инспекторами полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование в ч. 2, ст. 286 УК Украины, в соответствии с которым нарушителю Закона грозит 8 лет тюрьмы.

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