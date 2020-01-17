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В Одессе задержан очередной агитатор-сепаратист

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В Одессе задержан очередной агитатор-сепаратистВ Одессе был разоблачен онлайн-сепаратист, действовавший против Украины, провозглашая террористические идеи Донбасса.

Поимкой злоумышленника занималась Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Одесской области.

Во время следствия установлено, что подозреваемый регулярно занимался размещением на страницах в соцсетях призывов об изменении госграницы и конституционного строя украинского государства.

Он также популяризовал идеи так называемых "ЛНР/ДНР", известных своей террористической антиукраинской деятельностью.

Для публикаций одессит использовал информацию российских СМИ и боевиков. Кроме того, задержанный агитатор вербовал граждан, согласных участвовать в террористических действиях на востоке Украины.

У сепаратиста правоохранители обнаружили компьютер, гаджеты с материалами, которые подтверждают его противоправную деятельность, направленную против украинской государственности.

Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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