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В Одессе задержан автовор, похищавший с авто зеркала

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В Одессе задержан автовор, лишавший авто зеркалВ Одессе в районе Черемушек на ул Ген. Петрова по горячим следам был задержан "зеркальный" аввтовор.

Молодой человек занимался тем, что снимал с припаркованных автомобилей зеркала в целях дальнейшей их продажи.

В пятницу ранним утром, около 5 часов, инспекторы патрульной полиции получили вызов, в котором заявитель сообщил о съеме неизвестным зеркал с припаркованных машин.

Об этом инциденте стало известно от пресс-службы управления патрульной полиции в Одесской области.

Патрульными был задержан парень, при котором обнаружен пакет с украденными уже зеркалами от авто марки Renault.

22-летний злоумышленник был передан следователям для выяснения всех обстоятельств по данному факту.

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