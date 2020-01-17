В Одессе задержали мужчину, заявившего, что он взорвет магазин

15 января в вечернее время на горячую линию поступил сигнал, что один из магазинов, расположенных на проспекте Шевченко, заминирован. По указанному адресу сразу выехали сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники, кинологи и спасатели. После эвакуации посетителей и работников, было осмотрено каждое помещение и прилегающая территория, но никаких взрывоопасных устройств или веществ не обнаружили.

Спустя несколько часов после ложного вызова, правоохранители задержали местного жителя 47 лет, который находился под воздействием алкоголя. Он признал свою вину, объяснив поступок тем, что охранники магазина не впустили его внутрь, и он решил таким образом отомстить.

Теперь в отношении очередного «минера» начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 259 УК Украины, за это нарушителю спокойствия грозит провести за решеткой от 2 до 6 лет.

od-news.com

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