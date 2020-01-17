Общество Одесские новости ТОП Новости 

В Одессе временно не будет работать фуникулер

seo 0 Comment , , , , ,

В Одессе временно не будет работать фуникулерВ Одессе на ремонт закрывается подъемник, позволяющий без преодоления ступенек Потемкинской лестницы попасть на Приморский бульвар или на Приморскую улицу.

В период с 20 января по 31 марта (ориентировочно), на время планового ремонта собираются остановить движение фуникулера.

Подъемник, предназначенный для пассажиров, расположен сбоку от популярной одесской достопримечательности - Потемкинской лестницы.

Современный фуникулер был построен в 1998-2005 гг. и действует по принципу наклонного лифта.

Это будет интересно:

В Одессе закрывается проезд по Воронцовскому переулкуВ Одессе закрывается проезд по Воронцовскому переулку В Одессе будет перекрыто движение в районе Куликова поляВ Одессе будет перекрыто движение в районе Куликова поля В Одессе временно закрывается роддом №7В Одессе временно закрывается роддом №7 В Одессе временно ограничат проезд по улице КостнадиВ Одессе временно ограничат проезд по улице Костнади В Одессе из-за очередного автохамства временно не ходили трамваиВ Одессе из-за очередного автохамства временно не ходили трамваи
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE