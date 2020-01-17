В Одессе временно не будет работать фуникулер

В Одессе на ремонт закрывается подъемник, позволяющий без преодоления ступенек Потемкинской лестницы попасть на Приморский бульвар или на Приморскую улицу.

В период с 20 января по 31 марта (ориентировочно), на время планового ремонта собираются остановить движение фуникулера.

Подъемник, предназначенный для пассажиров, расположен сбоку от популярной одесской достопримечательности - Потемкинской лестницы.

Современный фуникулер был построен в 1998-2005 гг. и действует по принципу наклонного лифта.

od-news.com

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