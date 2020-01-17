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В Одессе пьяный водитель набросился с кулаками на полицейского

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В Одессе пьяный водитель набросился с кулаками на полицейскогоВ Одессе задержали водителя 47 лет, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его отвезли в больницу для прохождения медицинского осмотра, но мужчина начал нецензурно выражаться в сторону медперсонала и правоохранителей, а затем напал на полицейского с кулаками.

Чтобы хоть как-то успокоить разбушевавшегося водителя, сотрудникам Хаджибеевского отделения пришлось применить спецсредства.

В результате этого инцидента правоохранитель, на которого напал нарушитель, получил черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга.

Теперь в отношении задержанного составлен не только протокол за езду в нетрезвом состоянии в соответствии с ч.1 статьи 130 КУоАП, но и за нападение на сотрудника полиции и его избиение в соответствии с ч.1 статьи 345 УК Украины.

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