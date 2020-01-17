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В Одессе проводят дельфинотерапию, направленную на восстановление здоровья ветеранов ООС

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В Одессе проводят дельфинотерапию, направленную на восстановление ветеранов ООСВ Одессе реализовывается проект, направленный на реабилитацию инвалидов и участников АТО, членов их семей, благодаря использованию пет-терапии и, в частности - дельфинотерапии.

Об этом стало известно из сообщения пресс-центра Министерства обороны Украины.

Волонтер Андрей Вагапов рассказал, что данным видом деятельности они занимаются несколько лет подряд. За это время в Одесском дельфинарии смогли побывать 3,5 тысяч военнослужащих, воевавших на востоке страны, а также члены их семей.

По словам волонтера, сначала военнослужащим предоставлялось посещение спектаклей, проводились познавательные экскурсии по дельфинарию. После чего было принято решение организовать для них процедуры дельфинотерапии. Это незабываемый опыт непосредственного общения с животными.

Дельфинотерапия активно используется в развитых странах, является эффективным средством восстановления физического и психологического здоровья ветеранов, а также военнослужащих.

Данная инициатива волонтеров была поддержана руководством дельфинария в Одессе, которое выдало разрешение на проведения 100 бесплатных процедур, продолжительность одной процедуры - 25 минут.

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