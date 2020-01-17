В Одессе мужчина соблазнился чужим детским автокреслом

Патрульные полицейские г.Одессы сумели задержать похитителя, который решил украсть из машины автокресло, предназначенное для перевозки детей.

Этот инцидент произошел 15 января примерно в полночь, когда в полицию поступил сигнал о том, что на ул.Старопортофранковской неизвестный разбил стекло автомобиля марки «Опель» и похитил детское автокресло.

По указанному адресу сразу направили патруль и правоохранители, выяснив, в какую сторону направился злоумышленник, вскоре сумели задержать его.

Им оказался мужчина 34 лет, которого отвезли в отделение для установления подробностей случившегося.

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od-news.com

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