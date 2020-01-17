Стало известно, как чувствует себя малышка, найденная в Одессе на свалке

Маленькой 4-летней Насте, которую недавно нашли на свалке, в настоящее время психологи помогают преодолеть душевную травму.

Специально для малышки специалисты разработали индивидуальную программу реабилитации. Её сейчас окружают люди, которые стараются избавить девочку от причиненной ей психологической травмы.

Как объяснила психолог Екатерина Диброва, с Настенькой проводят соответствующие коррекционные занятия. С помощью этих занятий происходит её развитие. Но самое важное для неё это окружающая атмосфера, люди, находящиеся рядом. Это одногруппники, воспитатели, нянечки, медсестры. Происходит восстановление нарушенной базовой безопасности.

Воспитательница рассказала, что девочка до сих пор не раскрывается, и не рассказывает о том, что с ней произошло.

Где в настоящий момент биологический отец Насти неизвестно. На свалке, где был обнаружен ребенок, мужчину в то время в последний раз видели 2 недели назад.

По факту невыполнения родительских обязанностей по уходу за ребенком, полиция начала уголовное производство.

Сейчас девочка об отце не вспоминает. Вероятно, причиной тому стал очень болезненный этап в её жизни.

По материалам: ТСН

od-news.com

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