Одесситам на поселке Котовского рекомендовано запастись водой: адреса
В Одессе некоторым жителям Суворовского района рекомендуется запастись водой на весь день.
В пятницу 17 января в некоторых домах не будет водоснабжения.
По сообщению пресс-службы "Инфоксводоканала", воду отключат в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по ул. Ак. Заболотного, 16.
Подачу воды временно прекратят в 9 часов утра, а возобновить водоснабжение обещают лишь к 22 часам вечера.
Воды временно не будет по следующим адресам:
- ул. Ак. Заболотного, 4-28;
- ул. Жолио-Кюри, 68-72;
- ул. Давида Ойстраха, 13-23.
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