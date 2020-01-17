Одесситам на поселке Котовского рекомендовано запастись водой: адреса

В Одессе некоторым жителям Суворовского района рекомендуется запастись водой на весь день.

В пятницу 17 января в некоторых домах не будет водоснабжения.

По сообщению пресс-службы "Инфоксводоканала", воду отключат в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по ул. Ак. Заболотного, 16.

Подачу воды временно прекратят в 9 часов утра, а возобновить водоснабжение обещают лишь к 22 часам вечера.

Воды временно не будет по следующим адресам:

- ул. Ак. Заболотного, 4-28;

- ул. Жолио-Кюри, 68-72;

- ул. Давида Ойстраха, 13-23.

od-news.com

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