Арестован корабль, на борту которого находятся одесские моряки

Произведен арест корабля, на борту которого одесские моряки. Происшествие произошло у берегов Китая.

Об этом стало известно от одессита Андрея Мацко.

Согласно имеющейся информации, на борту судна New Orion 23 моряка. Арест был осуществлен по причине неуплаты судовладельцем ремонтных услуг, оказанных судну у берегов Китая.

На борту находятся 22 украинца, среди которых есть одесситы и 1 житель РФ.

Андрей Мацко написал следующее в своей публикации на странице в соцсети Facebook: "Наши моряки вновь в беде на печально известно балкере "Нью Орион". Судно арестовано у берегов Джианджина (Китай) из-за неуплаты судовладельцем ремонтных работ, в том же Китае. Моряки просят о помощи. Сейчас зима, топлива осталось 14 дней . Они им греются, светятся. Зарплаты нет 4 месяца. Продуктов на неделю".

od-news.com

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