В Одесской области в аварии погиб водитель

В Одесской области 16 января произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля.

Это произошло 16 января примерно в 08:10 утра в Балтском районе, на участке дороги, расположенной между с.Мироны и с.Оленевка.

Согласно полученной информации, водитель 55 лет, который находился за рулем автомобиля марки «Мерседес», не справился с управлением транспортного средства, в результате чего машина слетела с дороги. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался еще до приезда «скорой помощи».

На месте аварии работали сотрудники полиции, которые устанавливали обстоятельства произошедшего ДТП. Теперь решается вопрос о внесении информации в Единый реестр в соответствии с ч.2 статьи 286 УК Украины.

od-news.com

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