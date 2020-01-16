В Одесской области в аварии погиб водитель
В Одесской области 16 января произошло ДТП, в котором погиб водитель автомобиля.
Это произошло 16 января примерно в 08:10 утра в Балтском районе, на участке дороги, расположенной между с.Мироны и с.Оленевка.
Согласно полученной информации, водитель 55 лет, который находился за рулем автомобиля марки «Мерседес», не справился с управлением транспортного средства, в результате чего машина слетела с дороги. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался еще до приезда «скорой помощи».
На месте аварии работали сотрудники полиции, которые устанавливали обстоятельства произошедшего ДТП. Теперь решается вопрос о внесении информации в Единый реестр в соответствии с ч.2 статьи 286 УК Украины.
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