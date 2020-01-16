В Одесской области парень изнасиловал женщину с инвалидностью

В Захаровском районе Одесской области женщина с инвалидностью обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

Как стало известно, парень 19 лет ночью зашел в дом к своей односельчанки, которая передвигалась при помощи костылей, и изнасиловал ее.

Женщина прошла медицинское обследование, к тому же с места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу.

Насильника задержали и доставили в отделение полиции, на допросе он признал свою вину, объяснив поступок выпитым алкоголем. Также выяснилось, пару лет назад задержанный уже имел проблемы с законом. Теперь в отношении задержанного начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 152 УК Украины.

od-news.com

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