Новости Одесской области Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В Одесской области парень изнасиловал женщину с инвалидностью

seo 0 Comment , , ,

В Одесской области парень изнасиловал женщину с инвалидностьюВ Захаровском районе Одесской области женщина с инвалидностью обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании.

Как стало известно, парень 19 лет ночью зашел в дом к своей односельчанки, которая передвигалась при помощи костылей, и изнасиловал ее.

Женщина прошла медицинское обследование, к тому же с места происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу.

Насильника задержали и доставили в отделение полиции, на допросе он признал свою вину, объяснив поступок выпитым алкоголем. Также выяснилось, пару лет назад задержанный уже имел проблемы с законом. Теперь в отношении задержанного начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 152 УК Украины.

Это будет интересно:

В Одесской области парень напал на мужчину с ножомВ Одесской области парень напал на мужчину с ножом В курортном поселке Одесской области ограбили женщинуВ курортном поселке Одесской области ограбили женщину В Одесской области парень надругался над государственным флагомВ Одесской области парень надругался над государственным флагом В Одесской области парень напал на пожилого человекаВ Одесской области парень напал на пожилого человека В Одесской области парень угнал мотоцикл у своего дядиВ Одесской области парень угнал мотоцикл у своего дяди
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE