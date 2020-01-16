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В Одесской области день рождения закончился ранением гостя

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В Одесской области день рождение закончилось ранением гостяВ Беляевском районе в с.Троицком во время празднования дня рождения ножом ранили одного из гостей.

Как стало известно, во время застолья именинник 28 лет поругался с одним из присутствующих гостей. В результате конфликт перерос в драку, и гостям пришлось разнимать дерущихся мужчин. В итоге пострадавшего 24 лет выставили за дверь, не подозревая, что он получил удар кухонным ножом в живот. Злоумышленником оказался один из гостей, и затем он отправился на кладбище, чтобы спрятать там орудие преступления.

Когда мужчину госпитализировали и прооперировали, медики сообщили о случившемся в полицию. Вскоре правоохранители задержали злоумышленника, а также изъяли нож, от которого он пытался избавиться. В отношении задержанного начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 121 УК Украины.

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