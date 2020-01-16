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В Одесской области 10 летняя девочка впала в кому: подробности

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В Одесской области 10 летняя девочка впала в кому: подробности

В Балтском районе от медиков в полицию поступило сообщение, что девочка 10 лет впала в алкогольную кому.

Как выяснилось, пока родители и гости были в соседнем помещении, их дочь выпила водку. После этого она поднималась по лестнице на двухъярусную кровать, но потеряла сознание и упала. В таком состоянии ее нашла мать и вызвала врачей. После оказания первой медицинской помощи, девочку поместили в детское отделение реанимации.

Правоохранители, отреагировавшие на сигнал, провели профилактическую беседу с пострадавшей и ее родителям, а также составили на мать административный протокол в соответствии с ч.1 статьи 184 КУоАП.

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