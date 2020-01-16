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В Одессе замечена продажа фальсифицированных медпрепаратов

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В Одессе замечена продажа фальсифицированных медпрепаратовВ Одесской, Львовской, а также Киевской области была заблокирована продажа фальсифицированных медицинских препаратов.

Подделки предназначались "для лечения" заболеваний центральной нервной системы. Стоимость одной упаковки составляла 10 тысяч гривен.

Деятельность злоумышленников была пресечена Службой безопасности Украины.

Как выяснилось, каждый месяц преступники в результате своей деятельности, получали доход в размере сотен тысяч гривен.

В схеме участвовали как фармацевты, так и аптечные сети.

По факту фальсификации медпрепаратов было открыто уголовное производство по ст. 321-1 УК Украины.

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