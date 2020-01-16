В Одессе таксист обманывал доверчивых пассажиров

В Одессе таксист 39 лет обманом получил от трех одесситов деньги на общую сумму 17 тыс. грн, а когда его вызвали в суд, пустился в бега.

Как стало известно, мужчина во время работы таксистом выслушивал проблемы, которыми с ним делились пассажиры, а затем предлагал решить их за некоторое денежное вознаграждение. Одному клиенту он пообещал достать кондиционер, двум другим – оказать помощь в возврате украденных гаджетов. Однако, как только одесситы переводили на его карточку деньги, «помощник» сразу пропадал и не выходил на связь.

Согласно результатам расследования, в отношении мошенника начато уголовное дело в соответствии с ч.1 и ч.2 статьи 190 УК Украины. Несмотря на то, что обвиняемый бежал из города, правоохранителям удалось найти и задержать мужчину, и теперь его судьбу решит суд.

od-news.com

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