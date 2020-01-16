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В Одессе произошел пожар в парке на территории детских аттракционов

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В Одессе произошел пожар в парке на территории детских аттракционовВ Одессе в ночь на 16 января произошло возгорание в парке им. Горького, о чем стало известно из сообщения Службы спасения.

По номеру "101" поступило сообщение в 3:36. Как рассказал заявитель, загорелась территория в районе детской площадки в парке Горького по ул. Космонавтов.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что горит аттракцион "Лабиринт" с игровыми аттракционами "Colorito".

В 3:54 пожар был локализован, а в 4:02 полностью потушен.

Площадь возгорания достигла 50 кв.м. Причина пожара, а также ущерб устанавливаются.

От Госслужбы по чрезвычайным ситуациям привлекались 2 единицы пожарной техники, 9 человек личного состава.

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