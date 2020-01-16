В Одессе безработные смогут совершенно бесплатно обучиться 32-м профессиям

В Одессе городской центр занятости подготовил программу обучения для тех, кто находится в поиске работы. Они смогут бесплатно обучиться одной из 32-х предоставленных на выбор лицензированной профессии. В дальнейшем приобретенные навыки и знания помогут в трудоустройстве.

Ежегодно население города старше 18 лет, имеет возможность обратиться в центр занятости за направлением на бесплатное обучение или переобучение, которое длится от 3 до 6 месяцев.

Занятия проводятся в ГУЗ "Одесский центр профессионально-технического образования госслужбы занятости".

Слушатели курса в конце обучения получают дипломы гособразца.

Для того, чтобы пройти обучение, необходимо предоставить документы: паспорт, идентификационный код, документ об уже имеющемся образовании, трудовую книжку.

Обращаться нужно в Одесский центр занятости: ул. Ген. Петрова, 22 (2 этаж).

od-news.com

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