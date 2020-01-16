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Около 600 людей с инвалидностью получили медицинские браслеты с QR-кодом

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Около 600 людей с инвалидностью получили медицинские браслеты с QR-кодомВ Одессе смогли реализовать проект Общественного бюджета "Использование QR-кода для людей, нуждающихся в помощи".

Медицинские браслеты раздали 588 одесситам, имеющим инвалидность. На браслет нанесена информация о его владельце.

Этот проект еще в 2018 году победил в голосовании по Общественному бюджету. Цель данного проекта - создание наручных браслетов, на которых есть QR-код для одиноких пожилых людей, имеющих проблемы со здоровьем, людей с инвалидностью. Есть возможность поместить туда информацию о родственниках носителя браслета, контактные данные врача, диагноз.

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