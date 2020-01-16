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Одесский художник креативно подошел к проблемным участкам на городских дорогах

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Одесский художник креативно подошел к проблемным участкам на городских дорогахИзвестный художник из Одессы Кирилл Бондаренко применил свой талант, поднимая социально важные для одесситов вопросы.

На днях он смог указать на проблему наличия ям на дорогах.

Одной из ям Кирилл придал особое внимание. Она находится на ул. Некрасова, 6. Яма там находится уже долгое время.

К сожалению, из-за ям одесситы могут травмироваться, именно поэтому и принято решение таким креативным образом указывать на наличие проблемы, чтобы её быстрее устраняли.

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