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Одесситов предупредили о догхантерах: очередное отправление домашнего питомца

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Одесситов предупредили о догхантерах: очередное отправление домашнего питомцаВ Одессе владельцев домашних собак предупреждают о том, что неизвестные стали разбрасывать отраву.

О действиях догхантеров появилось сообщение на странице в Facebook у одесситки Марии Аксеновой.

Местная жительница оставила в своей публикации следующую информацию: "Литературная - парк Юность! Травят собак! Будьте осторожны! Вы слышали, как вчера выла моя собака?! Найдем тварей! Камеры работают!"

Одесситов, владельцев домашних питомцев, выгуливающих своих собак на улице, просят надевать намордники на животных, чтобы те не съели отравляющие вещества.

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