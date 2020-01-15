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В Одесской области в середине зимы стали расти грибы: подробности

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В Одесской области ещё можно принять участие в сборе грибов: подробностиВ Одесском регионе природа не перестает удивлять своими сюрпризами. Так, из-за аномально теплой в этом году зимы, растительный мир ведет себя соответственно. Так, в Национальном парке "Тузловские лиманы" стали расти грибы.

Об этом сообщил эколог, являющийся сотрудником Нацпарка, Руслан Лупашко.

Руслан сделал несколько ярких кадров, свидетельствующих о правдивости его слов.

Как отмечают биологи, несмотря на то, что данное аномальное явление радует, это может негативно отразиться на растениях - их росте и цветении в весенний период.

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