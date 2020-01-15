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В Одессе задержали серийную магазинную воровку

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В Одессе задержали серийную магазинную воровкуВ Одессе правоохранители задержали злоумышленницу, которая на протяжении недели обворовывала магазины в торговом центре, расположенном в Киевском районе города.

К этому времени они успела «скупиться» в трех магазинах, и была задержана при попытке похитить одежду из четвертого.

В предыдущих трех торговых заведениях она успела вынести куртку, штаны, носки, нижнее белье, а также различные аксессуары. Похищенные вещи она затем продала, а деньги потратила по своему усмотрению.

Теперь в отношении злоумышленницы начато уголовное дело в соответствии с ч.1 и ч.2 статьи 185 и ч.2 статьи 15 УК Украины.

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