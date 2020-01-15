Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В Одессе задержали неадекватного мужчину

seo 0 Comment , , , , ,

В Одессе задержали неадекватного мужчинуВ районе Таирово г.Одессы на ул. Ак.Королева неадекватный мужчина ходил с ножницами, угрожал ими проходим и даже пытался нанести себе раны.

Женщина, заметившая агрессивно настроенного человека, сообщила о нем в полицию. Когда мужчина увидел правоохранителей, он попытался напасть на них, но стражи порядка сумели его обезвредить, надев на наручники.

При этом задержанный требовал его отпустить, так как он является «охотником за приведениями». На место также вызвали медиков, которые госпитализировали неадекватного жителя.

К счастью, в этом инциденте обошлось без пострадавших.

Это будет интересно:

В Одессе с крыши снимали неадекватного мужчинуВ Одессе с крыши снимали неадекватного мужчину В Одессе задержали неадекватного шантажиста-вымогателяВ Одессе задержали неадекватного шантажиста-вымогателя В Одессе задержали вооруженного мужчинуВ Одессе задержали вооруженного мужчину В Одессе задержали подозреваемого в убийстве мужчинуВ Одессе задержали подозреваемого в убийстве мужчину нашли оружиеВ Одессе задержали мужчину за хранение оружия
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE