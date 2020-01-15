В Одессе задержали неадекватного мужчину

В районе Таирово г.Одессы на ул. Ак.Королева неадекватный мужчина ходил с ножницами, угрожал ими проходим и даже пытался нанести себе раны.

Женщина, заметившая агрессивно настроенного человека, сообщила о нем в полицию. Когда мужчина увидел правоохранителей, он попытался напасть на них, но стражи порядка сумели его обезвредить, надев на наручники.

При этом задержанный требовал его отпустить, так как он является «охотником за приведениями». На место также вызвали медиков, которые госпитализировали неадекватного жителя.

К счастью, в этом инциденте обошлось без пострадавших.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...