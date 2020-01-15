В Одессе состоялась акция, направленная против новых правок в трудовом кодексе

В Одессе прошел митинг, на который пришли протестующие сотрудники трех ВУЗов Одессы.

Они собрались возле здания Областной госадминистрации. Данное мероприятие направлено было на то, чтобы обратить внимание президента Украины на законы №2584 (О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для освобождения) и №2708 (О труде).

Правки к трудовому кодексу позволяют увольнять кого угодно без объяснений.

На митинг 15 января вышли несколько десятков сотрудников Одесского Национального университета им. Мечникова, экономического университета, педагогического университета им. Ушинского.

Кроме того, согласно новым правкам, работодатель не обязан будет заранее сообщить о своем решении сотруднику. Вместо этого он должен будет выплатить денежную компенсацию. Также закон ущемляет тех, кто уходит в декрет, у кого на попечительстве маленькие дети, дети-инвалиды. Об этом рассказал глава профсоюза ОНУ им. Мечникова Вадим Пенов.

Митингующие требуют направить правки в Международную организацию труда.

По материалам: УСИ

od-news.com

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