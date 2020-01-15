В Одессе обнаружили «наливайку» с 20-летним стажем деятельности

В Одессе силами общественников разоблачена одна из "наливаек", которая работала под видом пункта приема стеклотары.

На эту точку, которая находилась на пересечении Малой Арнаутской и Александровского проспекта, уже давно жаловались местные жители.

Там людям, не имеющим определенного места жительства, продавали суррогатный алкоголь. Данная деятельность продолжалась в этой точке более 20 лет.

Свыше 30 общественников, вместе с журналистами отправились по адресу, указанному местными жителями, для того, чтобы проверить поступившую информацию. Там действительно оказалась точка по продаже спиртного сомнительного качества.

Однако, как оказалось, точка работает "под прикрытием" одной из охранных фирм. На место вызвали полицию, но она не приехала.

Фото: 7 канал

od-news.com

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