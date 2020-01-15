В Одессе муниципалитет просит устанавливать зарядки для электрокаров согласно правилам

В Одессе возник конфликт с владельцами станций для зарядок электромобилей, когда муниципалитет предписал ряд зарядных станций демонтировать.

О возникшей ситуации рассказал руководитель Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета Сергей Машьянов.

Он отметил, что для установки зарядной станции в городе, предварительно нужно соблюсти нормы и правила, и первое из них - получить соответствующее разрешение.

Желающим установить электростанцию для зарядки электрокаров, нужно обратиться в Управление торговли Одесского муниципалитета, получить согласование от этого подразделения, а также согласовать с районной администрацией.

Так как электростанции устанавливаются как элементы уличной торговли, то за 1 кв.м. владельцы должны заплатить тариф в 105 грн.

Как подчеркнул Сергей Машьянов, некоторые умельцы устанавливают зарядные станции среди пешеходных зон, что мешает свободному передвижению пешеходов. "Многие говорят, что зарядка частная, а не коммерческая. Но это не значит, что её можно устанавливать где угодно. Кто-то выводит их из окна квартир. У нас есть категория лиц, собирающая металлолом и другое. Они завтра их вырвут из-за чего может даже произойти короткое замыкание и сгореть дом, или останутся оголенные провода".

В том случае, если зарядка частная, представители мэрии будут вызывать на место полицию, МЧС, Облэнерго, так как это дело находится в их компетенции.

od-news.com

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