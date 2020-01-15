В Одессе гости из Закавказья оперативно обокрали автомобиль

Пока водитель 52 лет был занят заменой колеса, злоумышленники воспользовались удобным случаем, проникли в салон и похитили оттуда кошелек и мобильный телефон.

Когда мужчина, закончив свое дело, заметил пропажу своего имущества, он сразу же сообщил о краже в полицию.

Спустя буквально несколько часов правоохранители задержали грабителей, которыми оказались жители одной из стран Закавказья 32 и 52 лет. При осмотре их автомобиля был обнаружен и изъят похищенный у потерпевшего мобильник.

Теперь в отношении гостей города начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 185 УК Украины.

od-news.com

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