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Шина на железнодорожных рельсах в Одессе привела к ЧП

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Шина на рельсах в Одессе привела к ЧПИз-за неизвестно каким образом оказавшейся на железнодорожных рельсах резиновой шины, на Одесской железной дороге едва не произошла беда.

В результате случившегося инцидента поезд задержался на 10 минут.

Данное ЧП произошло 11 января на участке Одесса-Восточная - Одесса-Сортировочная. Там машинисту поезда пришлось применить экстренное торможение, чтобы избежать наезда на автомобильную шину, находящуюся на рельсах.

Об этой ситуации появилось сообщение в медиацентре "Магистраль".

Из-за незначительного расстояния, остававшегося с того момента, как машинист увидел препятствие, поезд наехал на шину. В результате этого произошло отсоединение тормозных рукавов между третьим и четвертым вагонами.

Железнодорожники в связи со случившимся ЧП, обратились за помощью к правоохранителям и военизированной охране регионального филиала "Одесская железная дорога".

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