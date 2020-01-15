После гибели одессита его собака оказалась на улице
В Одессе неравнодушные жители ищут дом для собаки, оказавшейся на улице после того, как её владелец попал в смертельное ДТП.
Об этой грустной истории сообщили волонтеры в одесском паблике Animal-SOS-Odessa.
Как они рассказали, хозяин пса разбился на мотоцикле в результате дорожно-транспортного происшествия 22 декабря 2019 г. Родственники мужчины не пожелали, чтобы пес оставался жить с ними и выгнали его на улицу.
Пёс очень истощен. В руки к чужим людям он не дается. Но еду принимает.
Анастасии Ростецкой удалось для собаки найти временное пристанище, но волонтеры ищут человека, который поможет животному пережить смерть хозяина и станет ему новым владельцем.
По материалам: УСИ
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