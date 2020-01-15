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Из-за плотного тумана в Одессе самолет из Египта так и не смог приземлиться

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Из-за плотного тумана в Одессе самолет из Египта не мог приземлитьсяВ Одессе из-за сгустившейся плотной завесы тумана, самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Шарм-эль-Шейха, не смог приземлиться в аэропорту.

Для того, чтобы избежать непредвиденной ситуации, которая возможна в столь сложных погодных условиях, пилот принял решение направить Boeing 737-800 в зону ожидания.

Как показано на снимке, самолет сменил траекторию движения, из-за чего прибытие рейса UTN 4832 задержалось. Планировалось, что Боинг 737-800 приземлится в 22:02. Однако, пилот направил его в зону ожидания - пространство, в котором воздушное судно находится, ожидая заход на посадку или подхода в район аэродрома. После этого борт направился в Борисполь.

Видимость в условиях такого тумана, который был в Одессе вечером 14 января, в зоне посадки составляет до 200 метров, а вертикально - до 60 метров.

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