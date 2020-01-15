Из Одессы «Хатынка бракосочетаний» переедет в область

Из Одессы "Хатынка бракосочетаний" будет перевезена в Кодымский район.

До настоящего времени домик для бракосочетаний находится возле здания Одесской облгосадминистрации.

Об этом стало известно от депутата Одесского областного совета Алексея Кобыльникова.

Он рассказал следующее: "15 января 2020 года в областной администрации состоялось совещание по поводу решения ситуации с аварийной "Хатынкой" возле здания ОГА. Принято решение перенести её в село Ивашки (Кодымский район) для проведения фестиваля "Эко-этно-фест".

Известно, что "Хатынка бракосочетаний" в последнее время практически не пользовалась спросом и церемонии бракосочетания в ней не проводились. Постепенно домик, выполненный в украинском стиле, потерял былую привлекательность.

od-news.com

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