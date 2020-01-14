В Одесской области мужчина расстрелял соседские ворота

Правоохранители Белгород-Днестровского района задержали жителя с.Молога, который стрелял из ружья в ворота соседей.

Как стало известно, в вечернее время мужчина 43 лет подошел к одному из дворов своих односельчан и несколько раз выстрелил из охотничьего ружья. Когда на шум от выстрелов из дома вышел хозяин, чтобы выяснить, что произошло, нарушитель ударил его прикладом по голове, после чего отправился к себе домой.

Свидетели произошедшего вызвали полицию, которая задержала злоумышленника, а также с места происшествия гильзы, оставшиеся после выстрелов, и само ружье.

На допросе мужчина никак не объяснил свой поступок, и теперь в отношении его начато уголовное дело в соответствии с ч.4 статьи 296 УК Украины. Расследование продолжается.

od-news.com

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