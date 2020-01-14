В Одессе задержали похитителя игрушек

Этот инцидент произошел в Киевском районе Одессы, где злоумышленник вскрыл дверь в подсобное помещение, в котором жильцы дома хранили детские игрушки.

Однако вор не знал, что при взломе сработала сигнализация, и на место уже выехала полиция, поэтому набрал игрушек в сумку и направился к выходу. Правоохранители задержали злоумышленника сразу после его выхода из помещения вместе с сумкой, в которой находилось украденное имущество на общую сумму свыше 3000 грн.

При установлении личности вора выяснилось, что он является местным жителем 38 лет. Теперь в отношении похитителя начато уголовное дело по факту покушения на кражу. За это преступление мужчине грозит тюремное заключение на срок до 6 лет.

od-news.com

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