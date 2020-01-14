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В Одессе уже все районы могут пользоваться «Скорой коммунальной помощью»

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В Одессе уже все районы могут пользоваться "Скорой коммнуальной помощью"В Одессе в конце 2019 года начала работать "Скорая коммунальная служба" 15-01. Тогда её ввели в центре Одессы, а теперь работу распространили на все районы Южной Пальмиры.

Об этом стало известно от руководителя департамента городского хозяйства Дмитрия Жемана. Как он отметил, каждый житель города в случае возникновения аварийной ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, независимо от времени суток, может связаться с этой службой для устранения аварии.

Теперь можно будет по номеру 15-01 вызвать и сотрудников КП "Горзелентрест", которые смогут убрать аварийно-опасное дерево или устранить последствия обрушения веток, либо деревьев.

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