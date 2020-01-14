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В Одессе из горящего строения спасли двух бездомных

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В Одессе из горящего строения спасли двух бездомныхВ Одессе 13 января в вечернее время на службу спасения поступил вызов о пожаре.

Возгорание заметили в пристройке к гаражу по ул. Ивана Франко.

Когда пожарные прибыли к месту чрезвычайного происшествия, ими было установлено, что загорелась деревянная постройка, площадь которой составляет 10 кв.м.

В 20:08 пожар смогли ликвидировать.

Двум людям, которые там были, спасли жизнь. Это были бездомные: женщина 1978 г.р., и мужчина 1985 г.р. От госпитализации пострадавшие отказались.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, о чем сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Одесской области.

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