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В Одессе будут созданы лицевые счета для жилых домов

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В Одессе будут созданы лицевые счета для жилых домовВ Одессе уже запущен пилотный проект коммунальным предприятием "ЖКС "Черноморский", предусматривающий создание лицевых счетов для тех жилых домов, которые находятся на балансе.

Об этом рассказал руководитель департамента ЖКХ Одесского горсовета Дмитрий Жеман.

Благодаря новому сервису любой житель дома сможет через сайт КП увидеть, какая сумма денег находится на счете дома.

Это позволит увидеть на что тратятся средства, сделать оценку качества ремонта соответственно сумме. То есть это позволит обеспечить прозрачность в управлении домом.

В ближайшее время в департаменте планируется привлечь эту инновацию и в дома других ЖКС.

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