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В Одессе 15 января в Суворовском районе не будет воды: список адресов

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В Одессе 15 января в Суворовском районе не будет водыВ Одессе в среду 15 января в результате проведения ремонтных работ в Суворовском районе, некоторым местным жителям придется провести без воды с 9 часов утра и 22 часов.

Об этом сообщается в пресс-службе предприятия "Инфоксводоканал".

Сотрудники предприятия должны будут провести ремонт задвижки диаметром 600 мм на трубе, расположенной по адресу ул. Семена Палия, 25.

В связи с заменой задвижки, на поселке Котовского будет отключение воды по следующим адресам:
- ул. Крымская, 56-70;
- ул. Семена Палия, 80-96, 25, 103в, 141-151;
- ул. Ак. Заболотного, 35-55;
- ул. Марсельская, 35-37;
- ул. 40 лет Обороны Одессы, 8;
- Десантный бульвар 1-3, 2-18;
- Южная дорога, 5а.

Воды не будет и у некоторых жителей в с. Крыжановка (Лиманский район, Одесской области).

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