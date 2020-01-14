В Одессе 15 января в Суворовском районе не будет воды: список адресов

В Одессе в среду 15 января в результате проведения ремонтных работ в Суворовском районе, некоторым местным жителям придется провести без воды с 9 часов утра и 22 часов.

Об этом сообщается в пресс-службе предприятия "Инфоксводоканал".

Сотрудники предприятия должны будут провести ремонт задвижки диаметром 600 мм на трубе, расположенной по адресу ул. Семена Палия, 25.

В связи с заменой задвижки, на поселке Котовского будет отключение воды по следующим адресам:

- ул. Крымская, 56-70;

- ул. Семена Палия, 80-96, 25, 103в, 141-151;

- ул. Ак. Заболотного, 35-55;

- ул. Марсельская, 35-37;

- ул. 40 лет Обороны Одессы, 8;

- Десантный бульвар 1-3, 2-18;

- Южная дорога, 5а.

Воды не будет и у некоторых жителей в с. Крыжановка (Лиманский район, Одесской области).

od-news.com

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