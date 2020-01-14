В деле о пожаре в Одесском экономическом колледже новая подозреваемая

В деле о пожаре, случившемся в Одессе 4 декабря в здании колледжа экономики, права и гостиничного бизнеса на ул. Троицкой, унесшего жизни 16 человек, вручено новое подозрение.

Правоохранителями решался вопрос об избрании меры пресечения виновному лицу в виде круглосуточного домашнего ареста.

Заведующей хозяйством колледжа вручено подозрение в ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (О служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия).

Как обосновывают свое решение следователи, заведующей хозчастью не были предприняты все необходимые в подобных ситуациях меры по устранению имеющихся нарушений Она не обеспечила беспрепятственную эвакуацию студентов и сотрудников в день трагедии. Кроме того, именно завхозом был подписан вывод о том, что учебный корпус готов к новому учебному году 2019-2020 гг.

Правоохранители указывают на те факты, что ещё в 2014 году Госслужбой по чрезвычайным ситуациям во время плановой проверки на соблюдение пожарной безопасности в учебном заведении, были выявлены грубейшие нарушения.

Среди них: отсутствие первичных средств пожаротушения, системы оповещения о пожаре, пожарные выходы закрыты, решетки на окнах первого и четвертого этажей.

По состоянию на 4 декабря 2019 г., указанные нарушения не были устранены. Проявленная служебная халатность сделала невозможными эффективное тушение огня, своевременное оповещение и эвакуацию людей, во время пожара оказавшихся в здании. Это и привело к трагическим событиям, повлекшим за собой смерть 16 человек: студентов, преподавателей, работников колледжа и Института биологии.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...