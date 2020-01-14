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Таможенная служба Одессы задержала контрабанду головоломок

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Таможенная служба Одессы задержала контрабанду головоломокОдесской таможенной службой произошло задержание партии поддельных игрушек-головоломок.

Неизвестными был изготовлен настолько похожий на оригинал логотип Rubik`s Brand Limited, что его едва можно отличить невооруженным взглядом.

Сотрудники таможни зафиксировали факт нарушения прав интеллектуальной собственности. Был составлен протокол. Что будет дальше с 8000 единицами головоломок решит их непосредственный владелец.

Известно, что стоимость партии оригинальных кубиков Рубика составляет свыше 3 миллионов гривен.

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