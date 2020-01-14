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Под Одессой погиб водитель «Скорой помощи»

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Под Одессой погиб водитель "Скорой помощи"В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Одесской области, скончался водитель "Скорой помощи" Гладченко Петр Савельевич.

Он был сотрудником Саратской центральной районной больницы. К сожалению, 12 января 2020 года Петр Савельевич погиб в результате страшной аварии.

В Одесской областной клинической больнице находится ещё один сотрудник вышеуказанной больницы - 52-летняя врач-педиатр-неонатолог. Врачи прилагают все усилия для того, чтобы вернуть здоровье женщине, получившей тяжелые травмы в произошедшем ДТП.

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