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По центру Одессы гулял пушной зверек

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По центру Одессы гулял пушной зверекВ Одессе по территории Летнего театра Городского сада, гуляла лисица.

Этот прыткий, хищный и хитрый пушной зверек устроило вылазку в ночное время, когда на улицах города практически никого нет из прохожих.

Об этом стало известно им местных средств массовой информации. Отмечается, что к примеру, до ближайшего большого парка Шевченко, где лисы могут проживать, необходимо преодолеть по улицам довольно большое расстояние.

Видео, появившееся в сети, показывает, как зверек осторожно перебегает по территории Городского сада.

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