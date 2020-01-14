По центру Одессы гулял пушной зверек
В Одессе по территории Летнего театра Городского сада, гуляла лисица.
Этот прыткий, хищный и хитрый пушной зверек устроило вылазку в ночное время, когда на улицах города практически никого нет из прохожих.
Об этом стало известно им местных средств массовой информации. Отмечается, что к примеру, до ближайшего большого парка Шевченко, где лисы могут проживать, необходимо преодолеть по улицам довольно большое расстояние.
Видео, появившееся в сети, показывает, как зверек осторожно перебегает по территории Городского сада.
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