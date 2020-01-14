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Одесский Центр неотложной медпомощи отчитался о работе в 2019 году

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Одесский Центр неотложной медпомощи отчитался о работе в 2019 годуВ Одессе в течение 2019 года автомобили КУ "Центр неотложной медицинской помощи" выезжали к пациентам на дом свыше 15 000 раз.

Так, около 10,5 тысяч вызовов пришлось на выезды к взрослым одесситам и свыше 4,6 тысяч - к детям.

Эти данные обнародованы Департаментом здравоохранения Одесского городского совета.

Для того, чтобы КУ "Центр неотложной медицинской помощи" смог обслуживать пациентов на дому, муниципалитетом было закуплено 18 спецавтомобилей.

В ближайшее время автомобильный парк будет пополнен ещё на 6 машин. Одно авто предназначено для осуществления транспортировки пациентов, имеющих инвалидность. В машинах есть необходимое оборудование и медпрепараты.

Телефоны диспетчерской неотложной медицинской помощи:
15-50 - бесплатно можно звонить со стационарных телефонов;
0-800-50-150-50 - бесплатные звонки с мобильных телефонов.

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