На фронте погиб одесский медик, до войны возглавлявший госпиталь в Измаиле

Из зоны проведения боевых действий на восточной части Украины пришло печальное известие о гибели военного медика, бывшего руководителя Измаильского военного госпиталя - Александра Булыка. Ему было всего 47 лет.

По сообщению издания "Факты" Александр скончался, находясь на передовой. Там он спасал жизни раненых украинских бойцов.

Нагрузка на него оказалась столь сильной, что сердце доктора не выдержало и остановилось.

Известно, что в 1996 году Александр Булык завершил обучение в Военно-медицинской академии им. С. Кирова. Начиная работу в Измаильском госпитале, он прошел по всей карьерной лестнице, достигнув должности руководителя.

Военный медик был похоронен в субботу 11 января на его родине во Львовской области в г. Великие Мосты. В последний путь военного медика проводили побратимы, друзья, земляки.

od-news.com

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